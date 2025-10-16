送検のため名古屋・中村署を出る鳴海洋容疑者＝16日午前8時40分JR名古屋駅近くの交差点で歩行者3人が軽乗用車にはねられ死傷した事故で、車が駐車場などにつながる出入り口のカーブを曲がりきれないスピードで走行し、現場の横断歩道に飛び出していたことが16日、愛知県警への取材で分かった。少なくとも時速60キロ程度が出ていたとみられ、県警は車が暴走した詳しい原因を調べている。県警は16日、制御が困難な速度で車を走行