戸田ボートの5日間開催「日本財団会長賞」は、16日に2日目が行われた。23年11月デビューの133期・村松遥輝（21＝静岡）が4Rでしぶとく3着と舟券絡み。飯山泰、川原祐明といったA1級勢に先着した。初日は「ターンで滑るのが気になる」と思案顔だったが、調整を施して「解消しました。グッジョブです！」と自画自賛。「今の状態ならターン回りは全体的にいい。スリットから出られる雰囲気もない」と手にした36号機を戦えるレベ