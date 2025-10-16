自民党と日本維新の会の協議をうけ、自民党の小林鷹之政調会長はさきほど記者団の取材に応じ、「わが国の内外を取り巻く情勢は非常に厳しい」との認識を共有できたと述べました。自民・維新両党はきょう午後、連立も視野に入れた協議を開始し、両党の党首と幹事長、そして政策責任者が意見を交わしました。協議終了後、自民党の小林鷹之政調会長が記者団の取材に応じ、現時点ですべて合意に至ったわけではないとしたうえで、「わが