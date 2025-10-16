瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。夜のはじめごろにかけて雨の降りやすい天気が続くでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 17日は高気圧に覆われて、全域で晴れる見通しです。16日よりも湿度が低く、カラッとした体感になるでしょう。朝の最低気温は岡山で18度、津山で17度、高松で20度の予想です。日中の最高気温は岡山、津山、高松で28度