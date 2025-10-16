＜日本オープン初日◇16日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞国内男子メジャー「日本オープン」の第1ラウンドは、午後4時32分に霧と日没による視界不良のためサスペンデッドとなった。【写真】アイアンはキャロウェイアダム・スコットの最新セッティング長野泰雅が3アンダーをマークし暫定首位に立っている。22歳の長野は9月の「ロピアフジサンケイクラシック」でツアー初優勝を挙げている。1打差の暫定2