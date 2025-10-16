女子ゴルフの富士通レディースはあす17日に千葉・東急セブンハンドレッドクラブ（6697ヤード、パー72）で開幕する。ホステスプロの古江彩佳（25＝富士通）は3年ぶりの大会4勝目に挑む。日本女子オープン、スタンレー・レディースに続く3週連続の国内戦。成績は9位、6位とベスト10をキープしており「徐々に戻ってきているのかなと思います」と調子は上向きのようだ。アマチュア時代の19年に優勝し21、22年と連覇している相