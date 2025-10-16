楽天は16日、渡辺佳明内野手（28）が神奈川県内の病院で「右肘関節クリーニング術」を受けたことを発表した。試合復帰まで3〜4カ月を要する見込み。7年目の渡辺佳は今季75試合に出場し、打率・279、0本塁打19打点の成績を残していた。