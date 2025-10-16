プロ野球・楽天は16日、渡邊佳明選手が「右肘関節クリーニング術」を受けたことを発表しました。神奈川県内の病院で同日に手術を行っており、試合復帰まで3〜4か月を要する見込みとされています。渡邊選手は2018年ドラフト6位で明治大から楽天に入団した7年目の内野手。今季は内外野問わず複数ポジションを守り、代打でも出場を重ねました。75試合の出場で41安打・19打点をあげるなど、打率.279をマークしています。