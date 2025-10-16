日本時間16日、ドジャースの大谷翔平選手が珍しく外でのフリーバッティング練習を行いました。レギュラーシーズン中はホームでも敵地でも外でバッティングを行うことはなかった大谷選手。大谷選手はこの日、会見後にいつも通りキャッチボールを行い、その後第4戦の先発登板に向けてブルペンに入り、一旦フィールドから引き上げます。普段ならこれで終了のところを、この日は全体練習後に突然フィールドに現れ、フリーバッティング