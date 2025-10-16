被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで行われた。23年9月にNHKを退局したフリーの武内陶子アナウンサー（60）は昼公演の司会を担当しつつ、「おはなはん」を歌唱した。同曲は1966年（昭41）のNHK朝の連続テレビ小説「おはなはん」の主題歌。ドラマは愛媛県大洲市出身の主人公女性が成長する姿を描いた。歌唱前に「私は大洲市で育ちました。伊予観光大使