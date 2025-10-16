気象庁は今日16日、最新の1か月予報を発表。北日本は、24日(金)頃にかけて気温が平年より低く、季節が一気に前進。また、全国的に低気圧や前線の影響を受けやすいため、日照時間は平年並みか少ない予想に。気温は北日本で24日(金)頃にかけて平年より低い気象庁は今日16日、最新の1か月予報を発表しました。それによると、この先も東日本や西日本、沖縄・奄美では、気温が平年並みか平年よりも高い傾向が続く見通しです。19日(日)以