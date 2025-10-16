TETSUYA (LArc-en-Ciel)が、2025年10月3日（金）に恵比寿The Garden Hallにて、「TETSUYA BIRTHDAY CELEBRATION」を開催。サプライズでメンバーとオーディエンスから祝福を受けるなど、大いに盛り上がった。この日は、記念すべきTETSUYAの誕生日当日。2部構成のイベントとなっており、1stステージはTETSUYA＆The Juicy-Bananas 「LIVE 2025 ”THANK YOU”」と題して、2ndステージはLike-an-Angel 「LIVE 2025 ”THANK YOU”」とし