保育園に通う娘と夫と3人で暮らしている主人公。家事、育児、仕事、すべてをうまく回せている“かなり理想的な夫婦”だと自負していたのだが…■バタバタな朝 ■主人公と夫は同じ会社 ■今日も今日とてお迎えに ■帰宅後は時間との勝負！見たことのない“髪留め”。気になりつつも、帰宅後のママはやることがたくさん！保育園の先生に聞いてみることにしたのでした。(新垣 ライ子)