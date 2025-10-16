プロ野球のセ、パ12球団と日本野球機構（NPB）は16日、今季のオールスターゲームで実施したチャリティーオークションの売上金2589万5844円を、能登半島地震の義援金として日本赤十字社に寄付したと発表した。選手、監督ら出場者が着用した直筆サイン入りのユニホームなどを出品。落札額の最高は日本ハムの新庄監督のユニホームで230万3000円だった。2位は阪神・佐藤輝のユニホームで106万5000円。