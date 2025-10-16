記者会見する日本商工会議所の小林健会頭＝16日午後、東京都千代田区日本商工会議所の小林健会頭は16日の定例記者会見で、自民党の連立相手に日本維新の会が浮上したほか、立憲民主党、維新、国民民主党の3党が協議するなど、政権の枠組みを巡る動きが加速していることに関し「主義主張が随分違う。正直言うと戸惑いを感じている」と不満を示し、性急な議論で数合わせに終わらないよう求めた。小林氏は「憲法観や安全保障、エ