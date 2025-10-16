元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。城咲は「赤ちゃん本舗デビューベイビーを迎える準備パパになる準備！」とつづり、商品いっぱいのカートを押す写真を投稿。他にも、抱っこ紐で赤ちゃんの人形を抱く姿や妻でタレントの加島ちかえ（36）との2ショットも投稿した。城咲は21年4月に加島と結婚したことを自身のブログで発表。今年9月に加島