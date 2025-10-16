クマによる人身被害が日本各地で相次いでいる。【映像】スーパー店内に出没したクマ（実際の様子）群馬県・沼田市では、クマがスーパーに出没した。店内にいた70代の男性が両腕をクマにひっかかれ、病院に搬送される事態に。店の関係者は「この辺（右腕）をつかまれて、払いのけたら、店内の方へまたどこか行った。暴れていたので商品がひっくり返ったのはありましたけど、いく