将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局中だ。午後3時に提供されたおやつには、藤井竜王が「干し柿バターサンド」、佐々木八段は「権三くんのなめらかプリンといちご大福」、「岩樹クリームパン」の2種類を選んだ。【映像】美味しそう…藤井竜王の「干し柿バターサンド」早くも勝負