ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃781は｢本日、飯塚ホントに定休日。｣をお届け！◆あーりん、司会もお手のもの！番組MCの東京03・飯塚悟志が収録をお休みしたため、ももクロのメンバーやゲスト芸人が交代でMCを務めている。今回は佐々木彩夏が担当中。遊んでいるのは人気コーナー「ももクロ一致ポーカー」だ。「一致ポーカー」は親が出したお題に対し、パネラー全員で回答