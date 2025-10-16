新潟県では、１６日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと低気圧が東日本にあって、前線が北陸地方を通過中です。このため、新潟県では大気の状態が不安定となっており、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。◆雨の予想１６日に予想される１時間降水量は多い