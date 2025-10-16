「BCNランキング」2025年9月の月次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）6位nubia S 5G（ZTE）7位Galaxy S25(SoftBank