SmallRigのライトスタンド「RA-S280A」が、Amazonでタイムセール中となっている。通常価格から25％OFFの9,824円で購入できる。 280cmまでの高さ調節と、5㎏までの機材の積載に対応するライトスタンド。高さ調節時の急激な落下を防ぐエアクッション機能を搭載している。 この製品の特長は、拡張アイテムとしてブームアームが付属している点。最大180°までの旋回に対応するため、機材セッティング