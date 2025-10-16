北海道・美唄警察署は10月16日、道路交通法違反（共同危険行為の禁止）の疑いで、岩見沢市に住む19歳の派遣社員の少年と、18歳の家業手伝いの少年を書類送検しました。少年2人は2025年6月23日、美唄市峰延の国道12号でそれぞれ乗用車を運転し、制限速度を超える時速94キロから111キロで走行したうえ、交互に追い越しするなどした疑いが持たれています。 警察によりますと、少年2人は事前に携帯電話を使って示し合わせたうえで、