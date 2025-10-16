9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が、きょう16日スタートのカンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜深0：15、フジテレビ：毎週木曜深0：45）の囲み取材に出席。“更生したいもの”を明かした。【写真】腕組み姿もカッコいい！リラックスした表情を浮かべる超特急・草川拓弥本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、