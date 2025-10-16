日本でも大きな問題となっているオンラインカジノ。お隣、韓国では10代の利用者が急増するなど深刻化しています。韓国のとあるマンション。白いシャツを着た警察官らが突入した先は、オンライン賭博を運営する組織の事務所です。稼いだ金は日本円で4億円、10人が逮捕され、部屋にあった札束や高級車が押収されました。オンラインカジノは韓国でも犯罪です。ただ、その手軽さもあり急激に広がっていて、特に深刻なのが10代の利用者