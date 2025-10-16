ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発が決まった大谷翔平選手が日本時間16日、会見に出席。好調なチームメートについて称賛しました。ドジャースは敵地で2連勝を飾り、明日から本拠地でブリュワーズを迎え撃ちます。大谷選手はポストシーズン第1戦でマルチホームランを記録すると、その後は申告敬遠など大事な場面で勝負を避けられる事もありましたが、4試合19打席連続ヒットが出ません。そんな中でも先発陣の好投やチームメート