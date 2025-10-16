日本維新の会はさきほど、連立政権樹立を見据えた自民党との政策協議で、「副首都構想」や「企業・団体献金の廃止」を求めました。協議で維新側は党として掲げる、▼副首都構想や▼社会保障改革など12の項目を要望し、「可能なものはすべて期日を明確に記載すること」を自民党側に求めました。協議に出席した維新の藤田共同代表によりますと、憲法改正や安全保障などの国家の基本となる政策について「かなり価値観を共有していると