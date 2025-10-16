他人になりすましてクレジットカードを作り、スマートフォンをだまし取ったなどとして中国人4人が逮捕されました。中国籍の杜晶江容疑者（36）ら4人は、不正に入手した他人の個人情報を使ってクレジットカードを2枚作り、現金100万円を引き出して盗んだほか、スマホ10台約200万円分をだまし取った疑いなどがもたれています。杜容疑者らは、他人名義のカードを全部で37枚作っていて、このうち12枚は限度額ギリギリまで買い物などに