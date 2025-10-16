帰国した横浜ＤｅＮＡのビシエド（球団提供）横浜ＤｅＮＡは１６日、ビシエド内野手が帰国したと発表した。昨季限りで中日を退団し、メキシコリーグを経て今季途中に加入。右の長距離砲として４３試合で打率２割５分９厘、２本塁打、６打点を記録した。９月３０日の試合で左半腱（けん）様筋肉離れで離脱していた。球団を通じ「素晴らしい時間をベイスターズの仲間と共有することができて、自分のキャリアにとって特別なものと