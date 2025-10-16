お笑いコンビ、おかずクラブのオカリナ（41）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。電車内で「困ること」について明かした。身長152 cmのオカリナは、MC上田晋也（55）から「乗り物で困ることとかある?」と問われると「高いつり革になると手がまっすぐになっちゃうんです。ギリギリ届くんですけど」と打ち明けた。上田が「体操のつり革みたいになるのか」と突っ込むと「だから、手すりとかを背の