アップルは「M5」チップを搭載した「MacBook Pro」の新モデルを発表しました。 ↑M5を搭載した新型「MacBook Pro」（画像提供／アップル）。 新型MacBook Proに搭載されたM5は、各コアに「Neural Accelerator」を備えた次世代GPUを搭載。これにより、前世代と比べて最大3.5倍のAI（人工知能）パフォーマンスと、最大1.6倍高速なグラフィックス性能を実現しています。 ディスプレイは14.2インチで、メモリは16GBから、スト