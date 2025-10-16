筆者の友人・Y美の夫はとても気性が荒く、短気な人です。息子が生まれた後から本性を現し、Y美や息子に対して攻撃的な言動を繰り返していました。しかしある日、そんな夫に罰が当たったそうで……。 攻撃的な夫 私の夫は、攻撃的な口調で他人をバカにする癖があります。結婚前は全く気付かなかったのですが、発覚したきっかけは息子の夜泣き。生まれたばかりの息子に対し「うるさいな！ 眠れないんだよ！」と怒鳴ったのが始ま