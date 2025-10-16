BE:FIRST 海援隊、藤井フミヤ、BE:FIRSTが、11月27日に福岡市・福岡市民ホールで収録されるNHKの音楽番組「うたコン」に出演する。演歌・歌謡曲からポップス、洋楽、ミュージカル音楽まで、多彩なジャンルの音楽を、生放送・生歌唱で、幅広い世代のに届ける音楽番組「うたコン」。11月27日、福岡市・福岡市民ホールで、「うたコン」としては６年ぶりとなる地方での公開収録を行う。九州に「うたコン」がやってくる