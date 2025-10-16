7人組グループ・WEST.の濱田崇裕（※濱＝異体字）が10日、カンテレ大阪本社で『ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025』大会のアンバサダーを務めるにあたって取材会に出席。ゴルフを始めた初日にそろえたゴルフ用品の金額を明かした。【写真】ナイスショット！キレイなゴルフスイングを見せた濱田崇裕濱田は昨年、テレビ中継アンバサダーを務め、今年は大会アンバサダーを担うことになった。「初めてゴルフをテレビ番