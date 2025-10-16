開幕した大相撲ロンドン公演で土俵入りする横綱大の里＝15日（ゲッティ＝共同）英国で音楽の殿堂と呼ばれる会場に15日、大の里の力強いかしわ手の音が響き渡った。土俵入りはもちろん、取組でも右手で宇良の頭を押さえつけ、豪快な左上手投げで裏返しに。初めて臨んだ海外興行で観客の視線を独り占めにし「気持ち良かった。横綱としてロンドンに来られたことを、土俵に上がって実感した」と喜んだ。34年ぶりに大相撲がロンドン