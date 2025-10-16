記者団の取材に応じる千葉県の熊谷俊人知事＝16日午後、千葉県庁千葉県の熊谷俊人知事は16日、自身の交流サイト（SNS）に「一部を切り取り記事化するのは許可しません」「切り取る場合は事前にご連絡を」と記載したことに関し「不適切だった」として、表現を修正した。報道機関から「威圧的で、検閲に当たるのではないか」との指摘が出ていた。熊谷氏は自身のフェイスブックとX（旧ツイッター）の自己紹介欄に掲載。報道陣に見