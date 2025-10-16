地区シリーズでブルワーズに敗れ、メジャー2年目のシーズンを終えた今永昇太投手。来季以降の契約について、カブスのジェド・ホイヤー編成部長が15日（日本時間16日）会見で前向きな姿勢を示した。2024年に今永がカブスと結んだ4年契約は、選手と球団側それぞれにオプションが設けられており、選択次第ではFAになる可能性も残されている。 ■「ポジティブな要素しかない」 MLB公式のマーク