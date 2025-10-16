台湾積体電路製造（TSMC）のロゴマーク＝2023年1月、台湾・新竹（共同）【台北共同】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は16日、熊本第2工場（熊本県菊陽町）について「建設は既に開始している」と発表した。年内着工を計画していた。2025年7〜9月期の決算発表会で魏哲家会長兼最高経営責任者（CEO）が説明した。7〜9月期の純利益と売上高はともに四半期として過去最高だった。人工知能（AI）関連の需要が旺