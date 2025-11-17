東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「マロン スイーツ&ベーカリー」を開催。濃厚な栗の旨みとやさしい甘さを最大限に引き出した、秋にぴったりのラインナップがティータイムを贅沢に彩ります☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」マロン スイーツ＆ベーカリー  販