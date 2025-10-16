鹿角市の果樹園でクマによるとみられるリンゴの食害が相次いで確認されました。鹿角警察署の調べによりますと15日、40代の男性が鹿角市十和田錦木字泉森の果樹園を確認したところ、リンゴ約100個が食い荒らされているのを見つけました。8日午後0時ごろから15日午前6時ごろまでの間の被害とみられています。また、同じく鹿角市十和田錦木字泉森の果樹園でリンゴ約100個が食い荒らされているのを80代の男性が見つけました。14日午後1