約12年前の出来事ですが…楽しい思い出でいっぱいです21歳俳優が子役時代の懐かしい写真をインスタグラムで投稿。フォロワーの話題を呼んでいる。「真夏の方程式が再放送します約12年前の出来事ですが今でも鮮明に覚えています」とコメントし、俳優の福山雅治(長崎県出身)との場面カットを公開したのは山粼光。山崎は福山雅治が主演する人気ドラマ「ガリレオ」(フジテレビ)シリーズの劇場版「真夏の方程式」に子役で