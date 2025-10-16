＜日本オープン初日◇16日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞国内男子メジャー「日本オープン」は第1ラウンドが進行している。午前組が全てホールアウトし、小平智が2アンダー・単独首位に立っている。【写真】こんなにラフが長いのです1打差2位タイには、欧州ツアーを戦う桂川有人、清水大成、片岡尚之、岡田晃平らが続いている。昨年覇者の今平周吾はイーブンパー・13位タイでプレー中。先週「ベイカレン