NEXCO中日本や日本道路交通情報センターのよりますと、東名高速道路下り線は大型トラックの火災のため、三ケ日JCT～豊川IC間が10月16日午後0時45分から通行止めとなっています。NEXCO中日本によりますと、現在、消火作業を実施していて、通行止め解除の見込みはたっていないということです。（16日午後1時30分現在）