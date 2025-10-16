ドジャースのロバーツ監督が日本時間16日、大谷翔平選手の現在の打撃の状態などについて語りました。ポストシーズンでここまで8試合を戦い、7勝をあげるなど順調に勝ち進んでいるドジャース。しかし大谷選手は34打数5安打にとどまり、フィリーズと戦った地区シリーズでは18打数1安打としていました。このシリーズを終え、ロバーツ監督も「ショウヘイが不振から脱しなければワールドシリーズは勝てない」と吐露。復調へ期待を寄せて