埼玉県鶴ヶ島市の介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で、入所者の高齢女性２人が血を流した状態で見つかり、死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された元職員の木村斗哉（とうや）容疑者（２２）が県警の調べに「４桁の暗証番号で出入り口の鍵を開け、施設内に入った」と供述していることが、県警幹部への取材でわかった。防犯カメラには、ナイフを持って施設内を歩く様子が映っており、「事前に購入した」と供述してい