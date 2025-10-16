◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）２週前追い切り＝１０月１６日、美浦トレセン今年の皐月賞で３着、日本ダービーで２着に好走しているマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、坂路での併せ馬で脚力を見せつけた。リアライズタキオン（２歳未勝利）、ベストシーン（３歳１勝クラス）に続く３番手から追走して、５２秒８―１２秒１で一杯に追ってベスト