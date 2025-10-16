今季開幕戦の欠場が確定しているレイカーズのレブロン・ジェームズ（40）の復帰戦は11月中旬の見込みと、米スポーツ専門局「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者が報じた。座骨神経痛の影響で今季開幕戦となるウォリアーズ戦の欠場が発表されているレブロン。「ESPN」の番組「NBAカウントダウン」内でシャムズ記者は「現実的に考えてレブロンの復帰時期は11月中旬頃になるでしょう」と報じた。「レブロンの再検査日が最も早