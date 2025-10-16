15日夜、男鹿市の国道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。男鹿警察署の調べによりますと15日午後8時半ごろ、男鹿市船越字一向の国道101号を男鹿市方向から秋田市方向に走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきた体長約50センチのクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の40代の男性にけがはありませんでした。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりま