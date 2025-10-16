ベイカレントが大幅安で７日続落した。同社は１５日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２６．６％増の６８４億６２００万円、最終利益は同２８．９％増の１７２億２９００万円となった。大幅な増収増益となったが、市場の高い期待には届かず物足りなさが意識されたもよう。株価は日足・一目均衡表の雲領域を一気に下抜けた。８月中間期の実績や進捗率について会社