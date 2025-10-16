キオクシアホールディングスが商いを大きく膨らませ急騰を演じ、上場来高値を更新した。一時６５０円高の６９７０円と未踏の７０００円台を指呼の間に捉える場面があった。半導体メモリーの専業メーカーでＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを主力製品としている。ここにきてＮＡＮＤメモリー市況が盛り上がりをみせている。データセンター向けに記憶装置であるＳＳＤへの需要が旺盛